İstanbul - Metin Topuz Hakkındaki "Casusluk" İddianamesi Kabul Edildi

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan "casusluk" iddianamesi mahkemece kabul edildi.

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA



ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan "casusluk" iddianamesi mahkemece kabul edildi. Halen tutuklu bulunan Metin Topuz, 26 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.



Metin Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame mahkemece kabul edildi. Topuz'un, Çağlayan'daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Mart'ta ilk duruşmasının yapılmasına karar verildi. Metin Topuz, 4 Ekim 2017'den beri tutuklu bulunuyor.



78 SAYFALIK İDDİANAME DÜZENLENDİ



Metin Topuz'un şüphelisi olduğu 78 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Binali Yıldırım, Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi de "müşteki- mağdur" olarak yer alıyor. İddianamede, Metin Topuz'un 17-25 Aralık darbe girişiminde rol oynayan kumpas şüphelisi emniyet görevlileriyle görevi aşacak şekilde çok yoğun irtibatının olduğuna dikkat çekiliyor. İddianamede, şüpheli Topuz'un "Casusluk faaliyetleri kapsamında, soruşturmaların kontrol ve koordinesi ile safahat ve sürecine dair bilgi alış verişi olduğu, örgüt mensuplarına iletilmesi maksadıyla kendisine verilen bilgi ve talimatların bu kumpas soruşturmaları gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs eden örgüt mensuplarına iletilmesi, bu yöndeki faaliyetlerin takibi, denetimi ve gerekli konularda müdahale veya yönlendirmeler ile örgütün bu amaca ulaşmasında aktif görev alarak rol üstlenmesi biçiminde olduğu ve bu süreçte icra edilen eylemlerin takip elemanı gibi kumpas soruşturmaların koordine ve kontrolünü yapmak olduğu anlaşılmıştır" deniliyor. İddianamede, tanık ifadelerinden Metin Topuz ile 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalanan firari Adil Öksüz'le irtibatı olduğu da ileri sürülüyor.







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-iddianame fotoğrafları

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