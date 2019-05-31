İSTANBUL- METRELERCE SÜRÜKLENEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ EKİPMANI KURTARDI
18 dakika önce
Kartal'da bir araca çarparak metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsünü ekipmanı kurtardı.
Kartal
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:35 Kaynak: DHA
'da bir araca çarparak metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsünü ekipmanı kurtardı.
Kaza Kartal Kordonboyu Mahallesi Sahil Yolu Pendik
istikametinde meydana geldi. İddiaya göre aşırı süratli ilerleyen motosiklet sürücüsü Mustafa T. önündeki hafriyat kamyonunun sağından geçmesinin ardından yol kenarında park halindeki Yılmaz C. yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ekipmanları sayesinde kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kaza sebebiyle çevre sakinleri tarafından olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yapılan alkol muayenesinden sonra Mustafa T. ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Kaza yapan motosiklet çekiciyle çekildikten sonra trafik normale döndü.
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