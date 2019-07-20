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İSTANBUL - METRİS CEZAEVİ YANINDA ASKERİ ALANDA YANGIN -1

29 dakika önce

METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı.

İSTANBUL - METRİS CEZAEVİ YANINDA ASKERİ ALANDA YANGIN -1, System.String[]
METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı. Otluk alanın tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:53 Kaynak: DHA
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