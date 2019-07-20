İSTANBUL - METRİS CEZAEVİ YANINDA ASKERİ ALANDA YANGIN -1
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METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:53 Kaynak: DHA
METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı. Otluk alanın tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
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