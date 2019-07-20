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İSTANBUL - METRİS CEZAEVİ YANINDA ASKERİ ALANDA YANGIN -2

9 dakika önce

METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı.

İSTANBUL - METRİS CEZAEVİ YANINDA ASKERİ ALANDA YANGIN -2, System.String[]
METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı. Otluk alanın tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:08 Kaynak: DHA
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