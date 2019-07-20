İSTANBUL - METRİS CEZAEVİ YANINDA ASKERİ ALANDA YANGIN -2
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METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:08 Kaynak: DHA
METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı. Otluk alanın tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
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