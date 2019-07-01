İstanbul Metro Genel Müdürü Kutlu istifa etti
32 dakika önce
İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürü Kutlu, yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:58
Metro A.Ş. Genel Müdürü Kutlu, yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
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