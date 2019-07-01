Son Dakika Haberleri: İstanbul Metro Genel Müdürü Kutlu istifa etti
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İstanbul Metro Genel Müdürü Kutlu istifa etti

32 dakika önce

İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürü Kutlu, yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstanbul Metro Genel Müdürü Kutlu istifa etti, System.String[]
İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürü Kutlu, yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:58 
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