Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- METRO İNŞAATINDA YANGIN (1)

İSTANBUL- METRO İNŞAATINDA YANGIN (1)

3 saat önce

Murat SOLAK - İstanbul DHA - ALİBEYKÖY'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

İSTANBUL- METRO İNŞAATINDA YANGIN (1), System.String[]

Murat SOLAK - İstanbul DHA - ALİBEYKÖY'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü


 


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:59 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Güncel
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