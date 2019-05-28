İSTANBUL- METRO İNŞAATINDA YANGIN (1)
3 saat önce
Murat SOLAK - İstanbul DHA - ALİBEYKÖY'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:59 Kaynak: DHA
Murat SOLAK - İstanbul DHA - ALİBEYKÖY'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
------------
-Yangından görüntü
Ekrem İmamoğlu: Selahattin Demirtaş'ın Anlayışını Beğeniyorum
Binali Yıldırım'ın Seçim Sloganı Belli Oldu
Binali Yıldırım: Tek Bir Şartla İmamoğlu'yla Ortak Yayına Çıkarım
Zalim İstanbul'un Sezon Finalinde Cemre, Nedim'i Konaktan Kaçırdı