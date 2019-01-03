İstanbul - Metrobüs Durağında Kaza; Seferler Aksıyor (1)
15 dakika önce
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHAMetrobüs durağında bir metrobüsün çarptığı belirtilen kişi yaralandı.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA
Metrobüs durağında bir metrobüsün çarptığı belirtilen kişi yaralandı. Duraktaki yaralı kişiye, sağlık ekipleri müdahale ediyor. Kaza nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu, seferler aksıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yaralı kişiye müdahale
-Aksayan seferler
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:32 Kaynak: DHA
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Metrobüs Durağında Kaza; Seferler Aksıyor (1)
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