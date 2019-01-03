Son Dakika Haberleri: İstanbul - Metrobüs Durağında Kaza; Seferler Aksıyor (1)

İstanbul - Metrobüs Durağında Kaza; Seferler Aksıyor (1)

15 dakika önce

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHAMetrobüs durağında bir metrobüsün çarptığı belirtilen kişi yaralandı.

İstanbul - Metrobüs Durağında Kaza; Seferler Aksıyor (1), System.String[]
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

Metrobüs durağında bir metrobüsün çarptığı belirtilen kişi yaralandı. Duraktaki yaralı kişiye, sağlık ekipleri müdahale ediyor. Kaza nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu, seferler aksıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı kişiye müdahale

-Aksayan seferler

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:32 Kaynak: DHA

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