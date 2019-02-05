İstanbul- Metrobüs Durağındaki Astronot Yeşilay'ın Reklam Projesi Çıktı
54 dakika önce
İstanbul DHAMetrobüs duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişi sosyal medyanın gündemine oturdu.
İstanbul
DHA
Metrobüs duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişi sosyal medyanın gündemine oturdu. Merak yaratan olay, Yeşilay
'ın kampanyası çıktı. Yeşilay projeyi 9 Şubat'ta duyuracağını açıkladı. Yeşilay'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Astronot neden duraktaydı? Bu sorunun cevabını öğrenmek için 9 Şubat'ı bekleyin!" denildi.
Görüntü Dökümü:
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Astronot kıyafeti giyen kişinin görüntüsü
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:04 Kaynak: DHA
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