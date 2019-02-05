Son Dakika Haberleri: İstanbul-  Metrobüs Durağındaki Astronot Yeşilay'ın Reklam Projesi Çıktı

İstanbul-  Metrobüs Durağındaki Astronot Yeşilay'ın Reklam Projesi Çıktı

54 dakika önce

İstanbul DHAMetrobüs duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişi sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul-  Metrobüs Durağındaki Astronot Yeşilay'ın Reklam Projesi Çıktı, System.String[]
İstanbul DHA

Metrobüs duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişi sosyal medyanın gündemine oturdu. Merak yaratan olay, Yeşilay'ın kampanyası çıktı.  Yeşilay projeyi 9 Şubat'ta duyuracağını açıkladı. Yeşilay'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Astronot neden duraktaydı? Bu sorunun cevabını öğrenmek için 9 Şubat'ı bekleyin!" denildi.

Görüntü Dökümü:

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Astronot kıyafeti giyen kişinin görüntüsü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:04 Kaynak: DHA

Yeşilay, İstanbul, Güncel
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