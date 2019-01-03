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İstanbul Metrobüsün Çarptığı Yolcu Hayatını Kaybetti

45 dakika önce

İstanbul (ek bilgilerle) METROBÜSÜN ÇARPTIĞI YOLCU HAYATINI KAYBETTİHaber-Kamera Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM İSTANBUL,(DHA)Şişli Darülaceze Metrobüs Durağı'nda metrobüsün çarptığı yolcu Mehmet Suel hayatını kaybetti.

İstanbul (ek bilgilerle) METROBÜSÜN ÇARPTIĞI YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM İSTANBUL,(DHA)

Şişli Darülaceze Metrobüs Durağı'nda metrobüsün çarptığı yolcu Mehmet Suel hayatını kaybetti.

Olay Şişli Darülaceze Metrobüs durağında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre metrobüs bekleyen Mehmet Suel henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs yoluna düştü. Suel o sırada Avcılar yönüne seyir halindeki metrobüsün altında kaldı. Ağır yaralanan yolcu çevredeki vatandaşların yardımıyla metrobüsün altından çıkartıldı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Metrobüs durağında sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan Suel daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ambulanstaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle Avcılar yönünde metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi. Bir süre yaşanan aksamanın ardından seferler yeniden normale döndü. Metrobüsü kullanan şoför ise gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:42 Kaynak: DHA

Metrobüs Durağı, İstanbul, 3. Sayfa
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