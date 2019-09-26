Son Dakika Haberleri: İstanbul metrosu için 175 milyon euroluk finansman bulundu
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İstanbul metrosu için 175 milyon euroluk finansman bulundu

14 dakika önce

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Societe Generale, İstanbul'da yeni bir metro hattının yapılması için toplam 175 milyon euroluk finansman sağladı.

İstanbul metrosu için 175 milyon euroluk finansman bulundu, System.String[]

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Societe Generale, İstanbul'da yeni bir metro hattının yapılması için toplam 175 milyon euroluk finansman sağladı.

İstanbul, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:50 
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