İstanbul metrosu için 175 milyon euroluk finansman bulundu
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Societe Generale, İstanbul'da yeni bir metro hattının yapılması için toplam 175 milyon euroluk finansman sağladı.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Societe Generale, İstanbul'da yeni bir metro hattının yapılması için toplam 175 milyon euroluk finansman sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:50
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