İstanbul metrosunda korku dolu anlar! Tartıştığı kişiye silah çekildi - Son Dakika
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İstanbul metrosunda korku dolu anlar! Tartıştığı kişiye silah çekildi

23.07.2023 21:53

Yenikapı-Kirazlı metrosunda bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada taraflardan biri diğerine seyir halinde olan metro içerisinde silah çekti.

İstanbul Yenikapı-Kirazlı metrosundagerçekleşen olayda iki yolcu, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmada taraflardan biri diğerinin üzerine yürüyünce, diğer kişi de silah çıkardı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Silahını diğer adama doğrultan kişiye diğer yolcular müdahale ederken, diğer yolcular büyük panik yaşadılar. Olay sonrası silah çeken vatandaş diğer vatandaşlarca olay yerinden hızla uzaklaştırılarak metronun ön kısmına götürüldü.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak hızla yayılmaya başladı.

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İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul metrosunda korku dolu anlar! Tartıştığı kişiye silah çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul metrosunda korku dolu anlar! Tartıştığı kişiye silah çekildi - Son Dakika
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