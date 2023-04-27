İstanbul metrosunda kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşları güldürdü.
Yoğunluğun yaşandığı saatlerde metroya binen bir kişi, kalabalığa girmemek için ters yöndeki yürüyen merdinvenden inmeye çalıştı.
Dakikalarca ters yönden inmek için mücadele veren vatandaş, uzun uğraş sonucu inmeyi başardı.
O esnada metroda bulunanlar ise ters yöndeki merdivenden inmeyi başaran vatandaşı alkışlamaya başladı.
Son Dakika › Güncel › Metroda oluşan yoğunluğu katılmak istemeyen vatandaş, yürüyen merdivenlere ters yönden binerek kalabalıktan kaçmaya çalıştı - Son Dakika