Metroda oluşan yoğunluğu katılmak istemeyen vatandaş, yürüyen merdivenlere ters yönden binerek kalabalıktan kaçmaya çalıştı - Son Dakika
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Metroda oluşan yoğunluğu katılmak istemeyen vatandaş, yürüyen merdivenlere ters yönden binerek kalabalıktan kaçmaya çalıştı

27.04.2023 11:38

İstanbul'da bir yolcu, kalabalık olduğunu fark ettiği metro istasyonunda bulunan yürüyen merdivene binmek istemedi. Ters yönde hareket eden merdivene yönelen adamın o anları, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Adam, zorlu bir mücadelenin ardından merdivenden inmeyi başarırken, kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.

İstanbul metrosunda kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşları güldürdü.

TERS YÖNDEKİ MERDİVENDEN İNMEYE ÇALIŞTI

Yoğunluğun yaşandığı saatlerde metroya binen bir kişi, kalabalığa girmemek için ters yöndeki yürüyen merdinvenden inmeye çalıştı.

UZUN UĞRAŞ SONUCU İNMEYİ BAŞARDI

Dakikalarca ters yönden inmek için mücadele veren vatandaş, uzun uğraş sonucu inmeyi başardı.

VATANDAŞLARDAN ALKIŞ TUFANI KOPTU

O esnada metroda bulunanlar ise ters yöndeki merdivenden inmeyi başaran vatandaşı alkışlamaya başladı.

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Sosyal Medya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Metroda oluşan yoğunluğu katılmak istemeyen vatandaş, yürüyen merdivenlere ters yönden binerek kalabalıktan kaçmaya çalıştı - Son Dakika
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