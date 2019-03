İstanbul Mevlüt Uysal, MHP İlçe Teşkilatıyla Bir Araya Geldi

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, MHP ilçe teşkilatıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.



Yemeğe MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın'ın yanı sıra çok sayıda MHP'li katıldı.



Açılış konuşmasını yapan MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın, "MHP, Türk tarihinin her döneminde derin bir anlam ve karşılığı olan beka meselesini hayat memat meselesi olarak görmektedir. Milli beka derken, Türk devletinin ve milletinin bekasıdır. Metehan'dan Alpaslan'a uzanan bir vasiyettir" diye konuştu.



MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise cumhur ittifakının seçimlerde galip geleceğini belirterek, "Büyükçekmece bu anlamda mührünü vuracaktır. 25 yıllık geçmişten bahsediyoruz. Büyükçekmeceliler bunu mu hak ediyor? Yoksa inci gibi bir ilçeyi mi hak ediyor? En güzel, en iyi, en sosyal ilçeyi olmayı hak ediyor. Bunun için de adayımız gereğini yapacaktır. Başkan adayımızın verdiği taahhütlerin arkasından hem milliyetçi hareketin lideri hem cumhurbaşkanımız Erdoğan beyefendi vardır. Sayın Uysal'a oy vermek demek Sayın Devlet Bahçeli'ye oy vermek demektir. Sayın Uysal'a oy vermek demek Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek demektir. Allah'ın izniyle şer cephesine karşı cumhur ittifakı da üzerine düşeni yapacaktır. Haine meydan okuyacaktır. Buna hiç şüphem yok" şeklinde konuştu.



"TANKLARI YOLA ÇIKARMADAN DA 15 TEMMUZ'DA BAŞARAMADIKLARINI BAŞARMAK İSTİYORLAR"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ise cumhur ittifakına ülkenin yüzde 80'inin inandığını ifade ederek, "Ancak zaman zaman bunu ya bizler iyi anlatamadık ya da başkaları bunu yanlış şekliyle anlatarak milletimizin kafasını çeliyor. Bunu somut bir şekilde 15 Temmuz'da gördük. Meydana çıkan kimlerdi? Bütün halkımızdı. Ne için? Ülkemiz tehlikede diye. Ülkemizin tehlikede olduğunu görmek için illa ki yollara tankların mı çıkması gerekir? Tanklar çıkmadan da ülkemizin tehlikede olduğunu görmek mümkün. Şu anda dünyaya baktığımız zaman yeni bir düzen kurmak istiyorlar. Kurmak isterken de ülkemizi her yönüyle sıkıştırıyorlar. Yani tankları yola çıkarmadan da 15 Temmuz'da başaramadıklarını başarmak istiyorlar. Neyle? 31 Mart seçimleriyle. Bunu gören kim? Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız. Cumhur ittifakı bunun için yapıldı bunun için devam edecek, biz burada görevimizi yapacağız" dedi.



Büyükçekmece'nin belediyecilik hizmetleri açısından geri kaldığını söyleyen Uysal, "Yolu toprak, belediye hizmeti adına hiçbir şeyi olmayan İstanbul'un başka hiçbir yerinde olduğunu sanmıyorum. Olsa olsa Avcılar'da Yeşilkent vardır. Orası da CHP. Geçmişte yaptıklarımız ortada. Büyükçekmece'nin her mahallesinde oturan herkes artık köy hayatı değil şehir hayatı yaşayacak. Belediyenin her hizmetini alacak. Biz vatandaşımıza görev verdiği zaman oy verenlere de vermeyenlere de mahcup olmayacağız. Ne söylediysek onu yapacağız" İfadelerini kullandı.



