İSTANBUL MEYDANLARINDAKİ SESSİZLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL MEYDANLARINDAKİ SESSİZLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

İSTANBUL MEYDANLARINDAKİ SESSİZLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 saat önce

Ersan SAN-Murat KORKMAZ / Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydan ve sahilleri boş kaldı.

İSTANBUL MEYDANLARINDAKİ SESSİZLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

Ersan SAN-Murat KORKMAZ/ Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydan ve sahilleri boş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili'ndeki sessizlik havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında en son İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle insanlara açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonrası kafe, lokanta, faaliyetlerini dün saat 00.00 itibariyle geçici süre durdurulduğu duyuruldu.

MEYDANLAR BOŞ KALDI

İstanbul'un simge meydanı olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik dikkat çekti. İstanbul'un bir diğer insan yoğunluğu görülen noktaları olan Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili de boş kaldı. Sakinliğin gözlendiği meydan ve sahiller havadan görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Beşiktaş sahili ve Barbaros Bulvarı'nın havadan görüntüleri

-Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin havadan görüntüleri

-Kadıköy sahilinin havadan görüntüleri

-Genel ve detaylar

(DHAFEED)


Koronavirüs, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:15 Kaynak: DHA
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