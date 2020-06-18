İstanbul Millet Bahçeleriyle donatıldı - Son Dakika

İstanbul Millet Bahçeleriyle donatıldı

İstanbul Millet Bahçeleriyle donatıldı İstanbul bir ucundan diğer ucuna millet bahçeleriyle donatıldı İstanbul'da yapımı tamamlanan 9 Millet Bahçesi ile birlikte megakent adeta yeşil alanlarla donatıldı.

İstanbul Millet Bahçeleriyle donatıldı

İstanbul bir ucundan diğer ucuna millet bahçeleriyle donatıldı

İSTANBUL - İstanbul'da yapımı tamamlanan 9 Millet Bahçesi ile birlikte megakent adeta yeşil alanlarla donatıldı.

İstanbul'da yapımı tamamlanarak açılışı yapılan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane, Çırpıcı, Nakkaştepe, Pendik Millet Bahçeleriyle birlikte 5 Haziran Dünya Çevre gününde de Halkalı ve Ayazma Millet Bahçelerinin açılışı gerçekleştirildi. Yapımı tamamlanan millet bahçeleriyle adeta megakent baştan başa yeşil alanlarla donatıldı.

Başakşehir Millet Bahçesi

Başakşehir Millet Bahçesi, Başakşehir Belediyesi yeni hizmet binası, İkitelli Şehir Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve yakın zamanda güzergahı açıklanan Kanal İstanbul gibi dev projelerin merkezinde yer alıyor. Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent meydanının hemen yanında 280 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Bahçe, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekarelik biyolojik göleti ve 30 bin metrekare alana kurulan tematik bahçesiyle dikkat çekiyor. 25 tür bitkinin bulunduğu tematik bahçede, çiçeklerle bezenmiş koku bahçesi gibi alanlar yer alıyor. 24 ayrı türde toplam 5 bin 570 ağaç, 160 bin çalı ve 42 bin metrekarelik etkinlik çayırının yer aldığı Başakşehir Millet Bahçesi'nde, ahşap malzemeden inşa edilen Millet Kıraathanesi'nde okuma salonu ve kafeterya bulunuyor. Alanda ayrıca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği amfinin yanı sıra; 6 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, açık spor alanları, oyun parkları, engelsiz oyun alanları, oturma alanlar ile bin 200 araçlık kapalı ve 198 araçlık açık otopark bulunuyor. Proje kapsamında ayrıca temelleri yeni atılan ve gelecek yıl tamamlanması hedeflenen 15 bin kişilik spor salonu ile yarı olimpik kapalı yüzme havuzu da yer alıyor.

Hoşdere Millet Bahçesi

Bahçeşehir Hoşdere mevkiinde yaklaşık 150 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve ortasında 7 bin metrekarelik biyolojik gölet olan parka, 128 tür bitki ekilerek, farklı türlerde 600 adet ağaç dikildi. İçerisinde güneş panellerinin yer aldığı Hoşdere Millet Bahçesinde elektrikli araçlar içinde istasyonlar kuruldu. Üç tarafı sularla çevrili 2 bin 500 kişilik cami inşa edildi. Biyolojik göletten suların transfer edildiği havuz camiye ayrı bir güzellik katarken, Osmanlı evlerini andıran kurs binası ise kafeterya olarak hizmet veriyor.

Ayazma Millet Bahçesi

Başakşehir'in dördüncü millet bahçesi olan ve 41 bin metrekare alan üzerine kurulan Ayazma Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde 100 günlük eylem planı içinde açıkladığı millet bahçeleri çalışmaları kapsamında Emlak Konut A.Ş. tarafından hayata geçirildi.

Vadi görünümü korunan millet bahçesinin 31 bin 56 metrekarelik bölümü yani yüzde 75'i yeşil alan olarak tasarlandı. Spor alanları, çocuk oyun alanları, piknik alanları gibi birçok aktivite alanı bulunan parkta, bin 521 metrekare Çiçek Bahçeleri, 2 bin 570 metrekare bisiklet yolu ve koşu parkuru ile kütüphaneye sahip millet kıraathanesi de yer alıyor. Ayazma Millet Bahçesi bünyesinde, ayrıca yürüme alanları, çay bahçesi, dinlenme ve seyir terasları ile araç parkı bulunuyor.

Nakkaştepe Millet Bahçesi

50 bin metrekarelik Boğaz manzaralı mesire alanı, spor alanları, piknik alanları, tenis kortu, biyolojik göleti, kapalı çocuk oyun salonu, doğa kaşif atölyesi, macera parkuru, okçuluk alanı, uçan yol ve seyir terası ile hizmet veriyor.

Kayaşehir Millet Bahçesi

Kayaşehir Millet Bahçesi 5.5 kilometre uzunluğunda 4 etaptan oluşan ve 1 milyon 267 bin metrekare yeşil alana sahip. Emirgan'dan üç kat daha büyük olan Kayaşehir Millet Bahçesinde, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları, seyir terasları sergi, festival ve konserlerin düzenleneceği platformları içinde barındırıyor. Amfi tiyatrolar, renk, koku, ses ve tıbbi bitkiler ile 3 biyolojik göletin yer aldığı millet bahçesinde ihtiyaçları karşılayacak sosyal tesis de bulunuyor.

Baruthane Millet Bahçesi

59 bin 719 metrekare alana kurulan Baruthane Millet Bahçesinde, 557 ağaç, 29 bin 141 çalı, farklı türlerde gül çeşitleri, 230 sarmaşık, mevsimlik çiçekler, 47 meyve bahçesi bulunuyor. Baruthane Millet Bahçesinde süs havuzu ve çocukların oyun alanları, spor alanları da yer alıyor.

Çırpıcı Millet Bahçesi

465 bin metrekarelik alana kurularak 6 etaptan oluşan Çırpıcı Millet Bahçesinin, 4 etabı tamamlanırken, 5. etabının projesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bahçe, proje kapsamında dikilen 3 bin 661 ağaç, 93 bin 148 çalı, 53 bin 555 yer örtücü, 124 bin 121 gül ve bin 700 sarmaşık ile yeşile büründü.

Pendik Millet Bahçesi

235 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesinde, 11 bin 245 metre bisiklet yolu, 5 bin 410 metre yürüyüş yolu, 4 bin 784 ağaç ile 31 bin 066 çalı ve bitkiyi içinde barındırıyor. Yürüyüş, bisiklet yolu, piknik alanları, kafeterya, yansıma havuzu, amfi tiyatro, kent bostan alanı, ekstrem spor alanı, çocuk oyun alanları, seyir terasları, çardaklar Pendik Millet Bahçesinin içinde bulunuyor.

Halkalı Millet Bahçesi

Halkalı Millet Bahçesi ise 98 bin metrekare alana, bin 600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna, 4 bin 483 ağaca ve 103 bin 506 çalı ve bitkiye sahip. Ayrıca, 180 kişilik cami ve 40 bin metrekare koru alanı da bulunan Halkalı Millet Bahçesi'nde 232 metrekare gölet ve süs havuzu da yer alıyor.

İstanbul Millet Bahçeleriyle donatıldı

Millet Bahçeleri, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 12:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul Millet Bahçeleriyle donatıldı - Son Dakika

Son Dakika

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti         
00:28
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu         
00:26
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti         
00:20
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti         
00:19
MSB, MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı         
00:15
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi         
23:27
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi         
23:26
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız         
23:15
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi         
23:04
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı         
23:01
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti         
22:58
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi         
22:45
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti         
22:28
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor         
22:24
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı         
22:16
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç         
21:36
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi         
21:26
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor         
21:09
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor         
20:46
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı 20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı         
20:42
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti         
20:39
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?         
20:02
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti         
20:00
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi         
19:54
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de         
19:52
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı         
19:50
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok         
19:40
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü         
19:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 06:34:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Millet Bahçeleriyle donatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]