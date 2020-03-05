İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisinden istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Politika İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisinden istifa etti - Son Dakika

İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisinden istifa etti

6 saat önce

İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisinden istifa etti.

İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisinden istifa etti, System.String[]

İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisinden istifa etti.

İslam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "4 Mart 2020 itibarıyla Saadet Partisinden istifa ettim. Düşünülerek verilmiş bir karardır. Kişisel bir hesabım olmadı, bundan sonra da olmayacak. Kırgınlığım yok. Saadet Partisi camiasına içtenlikle şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

İslam'ın istifasının ardından Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti.

Buna göre, Saadet Partisi milletvekili sayısı bire inerken, bağımsız milletvekillerin sayısı 7'ye yükseldi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:54 Kaynak: AA
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