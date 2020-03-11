İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden "Materyal Tasarımı Kursu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden 'Materyal Tasarımı Kursu' - Son Dakika

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden "Materyal Tasarımı Kursu"

7 saat önce

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl ikincisi düzenlenecek "Ulusal Öğretmenler Arası Materyal Tasarımı Yarışması" öncesinde 81 ilin Ar-Ge biriminden temsilciler Materyal Tasarımı Kursu'na katıldı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl ikincisi düzenlenecek "Ulusal Öğretmenler Arası Materyal Tasarımı Yarışması" öncesinde 81 ilin Ar-Ge biriminden temsilciler Materyal Tasarımı Kursu'na katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğretim sürecindeki materyal kullanımının zenginleştirilmesi, özgünleştirilmesi ve örnek çalışmaların teşvik edilerek yaygınlaştırılması amacıyla "Ulusal Öğretmenler Arası Materyal Tasarımı Yarışması"nın bu eğitim ve öğretim yılında ikincisi düzenlenecek. Yarışmada, geleneksel araç-gereç kullanımının yanı sıra okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, dijital ve özel eğitim kategorileri yer alacak.

Bu kapsamda, öğretmenlerin farklı öğrenme tarzlarına uygun yeni ve özgün materyaller tasarlamasına katkı sağlamak amacıyla 81 ilin Ar-Ge birimlerinden birer temsilciye 3 gün boyunca Zeytinburnu Adile Mermerci Uygulama Oteli'nde Materyal Tasarımı Kursu verildi.

Kursta öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı kapsamında etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması için neler yapılabileceği konusuna odaklanıldı. Ayrıca kursta, yarışmanın tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmaları için yapılabilecekler sunumlarla detaylı şekilde ele alındı.

Katılımcılar, Yıldız Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Sertel Altun'dan "Öğrenmenin Bileşenleri", Prof. Dr. Hasan Ünal'dan "Eğitimde Motivasyon Tasarımı", Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu'dan da "STEM Eğitimi Yaklaşımı ile Materyal Tasarım Süreci" konularında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, eğitim ortamlarındaki materyaller hakkında düşünmeyi sağlayan kursun geleceğin öğrenme biçimlerini de gündeme getirdiğini aktardı.

Yarışmaya katılan öğretmenlerin "Daha iyi nasıl öğretebiliriz?" sorusuna cevap aradıklarına işaret eden Yazıcı, "Aynı zamanda bazı uygulamalar yaptılar. Zaten kursumuzun temel amacı da eğitim materyali tasarımındaki yeni yönelimler ve değişimlere rehberlik etmekti. Eğitim ortamlarımızı güzelleştirmeye dair kapsamlı bir perspektif sunan Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması kapsamında kursa katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:28 Kaynak: AA
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