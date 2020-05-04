İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumların 11 projesine TÜBİTAK'tan hibe desteği - Son Dakika

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumların hazırladığı 11 proje, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından hibe desteği almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumların, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenen programlara başvurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, buna göre TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı çerçevesinde 4, 4007 Bilim Şenlikleri programında 6, 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamalarında ise 1 olmak üzere toplam 11 projenin hibe desteği almaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklama görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, proje tabanlı çalışmalara önem verdiklerini belirtti.

Yarışma ortamı olmadan farklı seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulmasının önemine işaret eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak öğrencilerimize kazandırılması dahası bunun iş birliği içerisinde yapılması geleceğimize yön verecek gelişmelere kapı açıyor. Öğrencileriniz bu etkinliklerin planlanması ve hazırlanması süreçlerinde eleştirel düşünme, zaman yönetimi, problem çözme, yazılı ve sözlü sunum ile bilimsel araştırma becerilerini geliştiriyor. Böylece sabırlı bir şekilde çalışmayı öğrenerek, özgüven sahibi oluyor ve liderlik vasfı kazanıyor. Bu vesileyle geleceğin bilim insanı adayı öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."