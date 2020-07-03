İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: KORONA SÜRECİNDE MESLEK LİSELERİNE TERCİHİN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM - Son Dakika

konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, koronavirüs sürecinde meslek liseleriyle ilgili yaklaşımın değiştiğini belirterek, "Bu seneki kayıt döneminde özellikle tercih edilme oranlarının çok yüksek olacağını düşünüyorum" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını günlük hayattan, toplumsal kurallara, eğitimden sanata her alanda değişliklere neden oldu. Akademik başarısı düşük öğrencilerin tercih ettiği okullar olarak algılanan meslek liseleri, pandemi sürecinde üstlendikleri rolle en zor zamanda toplumun en büyük ihtiyacını karşıladı. Dezenfektan ve maskede üretim üssü haline gelen meslek liselerinin, yeni dönemde en çok tercih edilecek liseler haline gelmesi bekleniyor. Meslek liselerine çok güvendiklerini söyleyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Meslek okullarının tercih edilme oranlarının bu sene de artarak devam edeceğine inanıyorum. Meslek okulu öğrencileri bu ülkenin geleceğinde çok önemli yer tutacak. Bu seneki kayıt döneminde özellikle tercih edilme oranlarının çok yüksek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"TERCİH EDİLME ORANI ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yazıcı şöyle konuştu: "Özellikle bununla ilgili alan ve dallarımızda güncellemeler yapıldı. Çok önemli bir değişim olarak da öğrencilerimiz 9'uncu sınıftan itibaren eğitim görecekleri alanları tanıyacaklar ve alan dersleri almaya başlayacaklar. Aslında mesleğe daha erken başlayacaklar ve uygulamayı daha erken gerçekleştirmiş olacaklar. Bu üretim döngüsünü sağlayan en önemli unsurlardan biri uygulamanın içerisinde olmak bu çerçevede hem meslek okulları hem de meslek eğitim merkezlerimiz bu sene kendilerine uygulama için imkan veren müfredat ve yasal düzenlemelerle de eğitim öğretime başlamış olacaktır. Geçen yıl bir önceki yıllara göre meslek okullarının tercih edilme oranları artmıştı. Bu sene de artarak devam edeceğine inanıyorum. Hepimiz meslek okullarımıza çok güveniyoruz. Meslek okulu öğrencileri bu ülkenin geleceğinde çok önemli yer tutacak. Bu seneki kayıt döneminde özellikle tercih edilme oranlarının çok yüksek olacağını düşünüyorum. 11 Mart'a ülkemizde görülen ilk vaka ile meslek liseleri hızla üretimin içerisine girdi. Bu süreçte meslek liselerimiz çok farklı bir çalışma içerisinde oldu. Ama bu sürecin başlangıcı Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyon belgesidir. Bu vizyon belgesinde meslek eğitimine atfedilen özel önem ve sektör ile Milli Eğitim Bakanlığımızın kurduğu iş birlikleri yatıyor. Özellikle eğitimin, ekonominin ve istihdamın bir arada ele alındığı meslek okulları üzerinden de üretim döngüsünün düşünüldüğü çok önemli bir süreçtir. Meslek okulları 11 Mart'ta ülkemizde görülen ilk vaka ile hızla üretimin içerisine girdi. Son dönem içerisinde oluşturulan güven ortamı bakanlığımızın bu okullara yaptığı stratejik yatırımlar ve çalışmalar hemen meyvelerini vermeye başladı. Bakanlığımızın meslek liselerini bu üretimin içerisine girmesi noktasındaki bizlerden istekleri çerçevesinde bizlerde hemen İstanbul'daki meslek okulu yöneticilerimiz, alan şefleri, öğretmenlerimiz ile bir araya geldik"

MASKE DE MASKE MAKİNASI DA ÜRETTTİLER

"Meslek okullarındaki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz birlikte üretmeye başladık" diyen Yazıcı, "Ben bir öğretmen olarak bundan gurur duydum. Çünkü bütün öğretmenlerimiz bu işin içerisinde olmak istedi. İlk etapta bu okullarımızın kimya alanlarında sodyum hipoklorit üretmeye başladık. Hemen sonrasında maskeye olan ihtiyaç ile bakanlığımız okullarımızda maske makineler, temin etmeye başladı. Bu süreç çok hızı ilerledi. Meslek okullarındaki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz birlikte üretmeye başladı. Bu çerçevede bir baktık ki aslında cerrahi maske üretirken sonra siperlikli maske, önlükler, tulumlar, el dezenfektanı üretmeye devam etti. Okullarımız gece gündüz bu çalışmaları yaparken bir yandan da ARGE çalışmalarımız başladı. Meslek okulları bir yandan üretirken bir yandan da ARGE merkezleri olmaya başladı"

"MESLEK OKULLARIMIZ SERBEST EKONOMİ İÇERİSİNDE DE YER ALDI"

Yazıcı, meslek okullarımın serbest ekonomi içerisinde de yer aldığını, döner sermaye olarak kendi üretimlerini oluşturduğunu söyledi. Yazıcı, "Gerçekten gurur duymamak mümkün değil bir öğretmen olarak. Aslında bütün ülke gurur duydu. Meslek okulları zor dönemlerde kendi kendimize yetebileceğimizin de bir örneği oldu. Bütün ülkeler giriş çıkışları kendi içerisi ile sınırlandığı zaman her şeyi kendimiz üretmemiz gerektiğini gördük. Meslek okulları da bizzat üretimi kendileri yapılandırdı. ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız bize il düzeyinde çok yönlü destek sağladı. Bizler de bu güvenle kurumlarımıza, ihtiyaç sahiplerine, sağlık çalışanlarımıza, yaşlılarımıza ücretsiz maske temin ettik. Meslek okullarımız serbest ekonomi içerisinde de yer aldılar. Döner sermaye olarak kendi üretimlerini oluşturdular. Hatta bir okulumuz ihracat da gerçekleştirdi. İhracata fırsat veren bütün düzenlemeleri ve yeterlilikleri sağladılar bu çerçevede de bir özgüven unsuru olarak da bir başlangıç yapılmış oldu. Biz bu süreçte sadece maske üretmedik maske üreten makinelerde üretti"diye konuştu.

"ÖN YARGILARI KIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Ece Gültaş (17), "Meslek liseleri insanların gözünde daha düşük görünüyor. Biz bu algıyı yıkmaya çalışıyoruz. Oysaki bu süreçte bizler üretmeye çalışıyoruz. Bir nevi insanlara kendimizi kanıtlamaya ve o önyargıları da kırmaya çalışıyoruz. Ama iyi ki meslek lisesinde okuyorum. Pandemi süreci bizler için çok yoğun geçti. Hem aile tarafından bir baskı dışarı çıkılmaması için hem de virüs tarafında zaten bir baskı bizler de burada çalışmaya destek olmak istiyoruz" dedi

Görüntü dökümü:

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı röportajı

Meslek lisesi öğrencisi Ece Gültaş röportajı

Muhabir anonsu (Esma MURAT)

Meslek lisesinde maske üretimi görüntüleri