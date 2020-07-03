İSTANBUL MİLLİ EMLAK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE OPERASON (1) - Son Dakika

Milli Emlak İl Müdürlüğü'ne düzenlenen operasyonla aralarında Milli Emlak çalışanının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçakçılıktan el koyulan malları yasadışı yollarla piyasaya sürdükleri öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, kurulan örgüte üye olmak suçlamasıyla yakalandıkları öğrenildi. Operasyon kapsamında Anadolu yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca Yediemin hizmeti veren 3 depoya düzenlenen baskınlarda 2 tabanca ve 24 mermi ele geçirilirken, operasyonun devam ettiği bildirildi.