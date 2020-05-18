İSTANBUL Milli sporculardan 19 Mayıs mesajları - Son Dakika

Milli sporculardan 19 Mayıs mesajları

İSTANBUL, (DHA) - Uluslararası arenada birçok ödül alan Eyüpsultan'da yaşayan milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı nedeniyle video mesaj yayınladılar.

Eyüpsultan'da yaşayan, çeşitli branşlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları bulunan sporcular Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş ve Mehmet Usda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladılar.Milli sporcular video mesajda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlarken koronavirüs ile mücadele edilen şu günlerde "Evde Kal" mesajı vermeyi de unutmadılar.