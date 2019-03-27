İstanbul - Minderlerini Kapan Öğrenciler Aileleriyle Kitap Okudu

Esenyurt Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Minderini Kap Gel Kitap Oku' adlı kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Esenyurt Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Minderini Kap Gel Kitap Oku' adlı kitap okuma etkinliği düzenlendi. Oğlu ile birlikte kitap okuyan bir veli, bu etkinlik sayesinde 30 yıl sonra ilk defa kitap okuduğunu söyledi.



55'inci Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Esenyurt Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Minderini Kap Gel Kitap Oku' adlı kitap okuma etkinliği düzenlendi.



Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinlik ile minderlerini alan veli ve öğrenciler Esenyurt Ortaokulu bahçesinde buluşarak müzik eşliğinde kitap okudu.



Oğlu ile birlikte kitap okuyan bir veli, bu etkinlik sayesinde 30 yıl sonra ilk defa kitap okuduğunu söyledi.



"ESENYURT VE ÜLKEMİZ İÇİN ÖZLENEN MANZARA"



Velilere kısa bir konuşma yapan Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, bu manzaradan çok etkilendiğini vurgulayarak, "Esenyurt ve ülkemiz için özlenen manzara. Bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ederim. Öğretmenleri, müdürleri, öğrenci ve velileri kutluyorum. Veliler ve kitap okumayı evlerinde de devam ettirmeliler. Çocuklarımızın ebeveynlerini kitap okurken görmeleri çok önemli" dedi.



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-etkinlikten görüntüler - İstanbul

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