Minibüste çakmakla oynayan çocuk, üç aracın yanmasına neden oldu - Son Dakika
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Minibüste çakmakla oynayan çocuk, üç aracın yanmasına neden oldu

27.02.2023 12:29
Minibüste çakmakla oynayan çocuk, üç aracın yanmasına neden oldu

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir sitenin açık otoparkında, camları kırık ve kapısı açık minibüsün içinde çakmakla oynayan A.A. (14), yangın çıkmasına neden oldu.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir sitenin açık otoparkında, camları kırık ve kapısı açık minibüsün içinde çakmakla oynayan A.A. (14), yangın çıkmasına neden oldu.

Minibüsteki yangın çevredeki bir karavana, yanındaki bir başka minibüse de sıçradı. Bir site sakininin, yangından günler önce cep telefonuyla kapısı ve camları açık minibüsü çekerek, site yönetimini uyardığı öğrenildi.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi 243'üncü Sokak'ta bulunan bir sitenin açık otoparkında, 23 Şubat Perşembe günü saat 17.00 sıralarında, camları kırık ve kapısı açık halde park halinde bulunan 34 ZS 2321 plakalı minibüs içerisinde yangın çıktı. Yangına, A.A. isimli 14 yaşındaki bir çocuğun çakmakla oynarken neden olduğu öğrenildi. Minibüsün alev alması sonrası, A.A. oradan uzaklaşırken, alevler 34 ESE 877 plakalı karavan ve 34 FSU 186 plakalı bir başka minibüse de sıçradı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken, 3 araç da kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, A.A. gözetim altına alınarak, Çocuk Şubeye teslim edildi.

SİTE YÖNETİMİ UYARILMIŞOlaydan günler önce bir site sakininin, cep telefonu kamerasıyla camları kırık kapısı açık minibüsü çekerek, 'Bu aracı yakabilirler' uyarısı yaptığı video kaydını site yönetimine gönderdiği öğrenildi. Görüntülerde, minibüsün içindeki sigara izmaritleri ve boş içki şişeleri görülüyor. Minibüsteki yangın bir başka site sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"BENİM KARAVANIMLA BİRLİKTE ÜÇ ARAÇ TAMAMEN KÜL OLMUŞTUR"Yanan karavanın sahibi Deniz Metin, "Akşam saatlerinde karavanım park halindeyken, yan tarafındaki minibüs alev aldı. Benim karavanımla birlikte üç araç tamamen yanarak, kül oldu. Camı kırık minibüs üç yıldır yerinden hiç hareket etmedi. Site yönetimi de daha önce bu konuyla ilgili minibüsün sahibine uyarı yaptı, hatta polise ihbar edildi. Suç teşkil etmediği için minibüsün buradan çıkartılamayacağı söylendi. Sonuçta maalesef böyle bir olaya neden oldu. Yani en azından başka insanların da bu şekilde canlarının yanmaması adına başı boş araçlarla ilgili bir düzenlemeye gidilmesi, bizim gibi güvenlik olan sitelerde önlem alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.


Kaynak: DHA
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Küçükçekmece, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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