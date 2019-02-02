İstanbul- Minibüste Ölü Bulundu
23 dakika önce
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHAFatih'te çalıştığı servis minibüsünde antifriz tenekesi içinde ateş yakan kişi zehirlenerek öldü.
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul
DHA Fatih
'te çalıştığı servis minibüsünde antifriz tenekesi içinde ateş yakan kişi zehirlenerek öldü.
Fatih Aksaray Mahallesi'nde bulunan Yenikapı Miting Alanının otopark kısmına servis minibüsünü park ederek araçta uyuyan 58 yaşındaki Nevzat Çakır
'ı uyandıramayan arkadaşları durumu polise bildirdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hareketsiz yatan Çakır'a ulaşmak için minibüsün camı kırıldı. Polis
ve sağlık ekipleri minibüsün içerisine girerek yaptığı kontrollerde Nevzat Çakır'ın öldüğünü belirledi. Çakır'ın ısınmak için araçta antifriz tenekesi içinde tüp yaktığı belirlendi. Çakır'ın ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edilirken acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Çakır'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yenibosna
'da bulunan Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:14 Kaynak: DHA
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