İSTANBUL-MISIR VE FAS'TAKİ 2 TÜRK HASTA, AMBULANS UÇAKLA GETİRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-MISIR VE FAS'TAKİ 2 TÜRK HASTA, AMBULANS UÇAKLA GETİRİLDİ

21.04.2022 12:37

FAS ve Mısır'da sağlık sorunu yaşayan 2 Türk vatandaşı, ambulans uçakla sabah saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

FAS ve Mısır'da sağlık sorunu yaşayan 2 Türk vatandaşı, ambulans uçakla sabah saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, bu kez Fas'ta yaşayan Mustafa Demirel ile Mısır'da yaşayan Gülizar Atalay için havalandı. Bağırsak operasyonu geçirdikten sonra komplikasyonu gelişen ve kilo kaybederek genel durumu bozulan Mustafa Demirel'i(40) Fas'tan, kalp hastalığı nedeniyle en son geçirdiği ameliyattan sonra komplikasyonu gelişen Gülizar Atalay'ı(31) Mısır'dan alan ambulans uçak, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na indi. Alanda bekleyen ambulansa nakledilen Mustafa Demirel Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Gülizar Atalay ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

İSTANBUL-MISIR VE FAS'TAKİ 2 TÜRK HASTA, AMBULANS UÇAKLA GETİRİLDİ
İSTANBUL-MISIR VE FAS'TAKİ 2 TÜRK HASTA, AMBULANS UÇAKLA GETİRİLDİ
İSTANBUL-MISIR VE FAS'TAKİ 2 TÜRK HASTA, AMBULANS UÇAKLA GETİRİLDİ
İSTANBUL-MISIR VE FAS'TAKİ 2 TÜRK HASTA, AMBULANS UÇAKLA GETİRİLDİ

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Ambulans, Mısır, Türk, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-MISIR VE FAS'TAKİ 2 TÜRK HASTA, AMBULANS UÇAKLA GETİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-MISIR VE FAS'TAKİ 2 TÜRK HASTA, AMBULANS UÇAKLA GETİRİLDİ - Son Dakika
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