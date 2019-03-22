Son Dakika Haberleri: İstanbul Moda Akademisi'nin Genç Yetenekleri İkinci Kez Podyuma Çıktı

İstanbul Moda Akademisi'nin Genç Yetenekleri İkinci Kez Podyuma Çıktı

14 dakika önce

Türkiye'nin en yetkin moda okullarından İstanbul Moda Akademisi'nin, genç ve yetenekli tasarımcıları, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'da koleksiyonlarını sergiledi.

İstanbul Moda Akademisi'nin Genç Yetenekleri İkinci Kez Podyuma Çıktı, System.String[]

İMA "Moda Tasarımı Lisans ve Master Class Programları" mezunları arasından Muhammed İloğlu, Sümeyye Başbuğu ve Şebnur Günay, 2019/20 Sonbahar Kış koleksiyonlarını Zorlu PSM'de gerçekleşen görkemli bir defileyle moda severlere tanıttı.

Muhammed İloğlu - Knight Of Cups, Sümeyye Başbuğu - Strong Soul, Şebnur Günay - Kekoizm temalarıyla 10'ar parça olmak üzere toplam 30 tasarımını sektörün beğenisine sundu.

İstanbul Moda Akademisi, deneyimleyerek öğrenme çerçevesinde geliştirilen ve yaratıcılığı destekleyen metodolojisiyle gençlere hayalindeki moda kariyeri için birçok fırsat sunuyor. Sektöre kazandırdığı 10 binin üzerinde mezunuyla genç yetenekleri her sezon Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'da destekliyor ve hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına olanak sağlıyor.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar Kış New Gen defilesinin koreografisi Öner Evez imzası taşıyor. Defilenin makyaj sponsoru Mac olurken saç tasarımı Wella tarafından yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:31 Kaynak: Bültenler

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