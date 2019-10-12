Son Dakika Haberleri: İstanbul Moda Haftası, 50 parçalık Barbie koleksiyonuyla sona erdi
Son Dakika Güncel İstanbul Moda Haftası, 50 parçalık Barbie koleksiyonuyla sona erdi

İstanbul Moda Haftası, 50 parçalık Barbie koleksiyonuyla sona erdi

34 dakika önce

Dünden bugüne stili ve kıyafetleriyle oldukça beğeni toplayan Barbie, ünlü modacı Çiğdem Akın'ın tasarımları ile podyuma çıktı.

İstanbul Moda Haftası, 50 parçalık Barbie koleksiyonuyla sona erdi, System.String[]

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da podyuma çıktı. Başarılı tasarımcı Çiğdem Akın ile yapılan işbirliği kapsamında hazırlanan 50 parçalık Barbie koleksiyonu, ayakları yere basan, güçlü kadını yansıtan tasarımlarla 11 Ekim'de Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un kapanış defilesi olarak Zorlu PSM'de gerçekleşti.

Modacı olmasında çok büyük rolü olan Barbie için çocukluğundan beri bir defile yapmanın hayalini kuran Çiğdem Akın, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da Barbie için hazırladığı tasarımları sergiledi. Barbie'nin pembe dünyasını yansıtan kreasyonda modern ve genç çizgileri bir araya getiren parçalar ön plana çıktı.

Barbie'nin güçlü kadınları destekleyen misyonundan, modaya farklı yorumlar getiren stilinden ilham alan Akın defilenin ardından yaptığı açıklamada, "Bu koleksiyonla kadınlara ne kadar güçlü olduklarını tekrar hatırlatmayı amaçladım. Kız çocukları, hayata çok güzel hayallerle, güçlü duruşlarıyla, yaratıcı zihinleriyle başlıyorlar. Fakat ne yazık ki sadece Türkiye'de değil, tüm dünyadaki kız çocukları, yıllar içerisinde bu duruşlarını çeşitli sebeplerden kaybedebiliyor. Ben de onlara, tıpkı Barbie'nin de tüm dünyaya aktardığı gibi bu koleksiyonla şunu söylüyorum; içinizdeki ışığı, yaratıcılığı, gücü asla kaybetmeyin. Dünyanın gücü elinizde, yeter ki içinizdeki o hayali ne olursa olsun hep canlı tutun" dedi.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un son gününde kapanışı yapan defileye Işıl Reçber, Berrin Zorlu, Burcu Güneş, Buse Terim, Günay Museyeva, Şebnem Dönmez, Göksel, Ayşe Hatun Önal, gibi tanınan simalar katıldı.

Mercedes Benz, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:00 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki fuarda sergilenen 1,6 milyon dolarlık devasa kolye dikkatleri üzerine çekiyor
Ali Koç: Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin İstanbul'da orman yangınlarına ilişkin 3 PKK'lı gözaltına alındı Başkan İmamoğlu: "kahramanlara ihtiyaç duymayacağımız mekanizmaları kuracağız"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 09:35:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Moda Haftası, 50 parçalık Barbie koleksiyonuyla sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]