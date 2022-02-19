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Modacı Vural Gökçaylı hayatını kaybetti - Son Dakika

Modacı Vural Gökçaylı hayatını kaybetti

19.02.2022 11:15
Modacı Vural Gökçaylı hayatını kaybetti

MODACI Vural Gökçaylı 79 yaşında hayatını kaybetti.

MODACI Vural Gökçaylı 79 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de Haute-Couture olarak bilinen özel dikim kıyafet tasarımlarının önemli temsilcilerinden olan Vural Gökçaylı, 79 yaşında hayatını kaybetti. Gökçaylı'nın vefat haberini modacı Ferhan Aral duyurdu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Aral " Büyük ustayı kaybettik. Moda dünyasından bir ekselans geçti. Işığıyla bizleri büyüledi. Dünyayı kendine hayran bıraktı. Atatürk ve ilkelerinin yılmaz savunucusu duayen tasarımcı Vural Gökçaylı. Acımız büyük nurlar içinde uyusun "ifadelerini kullandı.


Modacı Vural Gökçaylı hayatını kaybetti
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Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Modacı Vural Gökçaylı hayatını kaybetti - Son Dakika


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