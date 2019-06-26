İstanbul Modern'de çocuklar anne-babalarıyla karalamanın keyfini yaşıyor

İstanbul Modern, hafta sonları çocukların aileleriyle birlikte katılabildikleri eğitim programları düzenlemeyi sürdürüyor.

2-3 yaş çocuklar ve aileleri için hazırlanan Karalamaya Övgü atölyesi, "Şimdinin Peşinde" koleksiyon sergisinin drama yöntemi ile gezilmesiyle başlıyor. Ardından çocuklar, anne ve babalarına karalamanın keyfini ve inceliklerini hatırlatan sanat uygulamasına katılıyor. Duygu, duyu ve düşünce bütünselliğini sanatla yakalamak için aileler program boyunca dans eden, neşeli, uykulu, heyecanlı karalamalar hayal edip, keyifli sanat uygulamaları gerçekleştiriyor.

Program ailelerin oluşturdukları bu rengârenk karalama desenlerini fenerle aydınlatılan kutulara yerleştirmeleri ile tamamlanıyor.