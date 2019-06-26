Son Dakika Haberleri: İstanbul Modern'de çocuklar anne-babalarıyla karalamanın keyfini yaşıyor
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İstanbul Modern'de çocuklar anne-babalarıyla karalamanın keyfini yaşıyor

23 dakika önce

İstanbul Modern, aileleri sanatsal gelişimlerinin ilk yıllarında çocukları tarafından üretilen karalamaların güzelliğini ve zenginliğini keşfetmeye davet ediyor

İstanbul Modern'de çocuklar anne-babalarıyla karalamanın keyfini yaşıyor, System.String[]

İstanbul Modern, hafta sonları çocukların aileleriyle birlikte katılabildikleri eğitim programları düzenlemeyi sürdürüyor.

2-3 yaş çocuklar ve aileleri için hazırlanan Karalamaya Övgü atölyesi, "Şimdinin Peşinde" koleksiyon sergisinin drama yöntemi ile gezilmesiyle başlıyor. Ardından çocuklar, anne ve babalarına karalamanın keyfini ve inceliklerini hatırlatan sanat uygulamasına katılıyor. Duygu, duyu ve düşünce bütünselliğini sanatla yakalamak için aileler program boyunca dans eden, neşeli, uykulu, heyecanlı karalamalar hayal edip, keyifli sanat uygulamaları gerçekleştiriyor.

Program ailelerin oluşturdukları bu rengârenk karalama desenlerini fenerle aydınlatılan kutulara yerleştirmeleri ile tamamlanıyor.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:42 Kaynak: Bültenler
Anne, İstanbul Modern, Güncel
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