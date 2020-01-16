İstanbul Modern'de

İstanbul Modern'in dünyada öncü rol üstlenen müzelerin yöneticilerini Türkiye'deki meslektaşları ve ziyaretçilerle buluşturmayı amaçlayan söyleşi platformu "Müzeler Konuşuyor" etkinliği sürüyor.



Programın 6. ve son konuğu Fransa'dan CAPC Bordeaux Çağdaş Sanat Müzesi Direktör Sandra Patron, 21 Ocak'ta İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde "Günümüzün Zorluklarıyla Yüzleşen Olağanüstü Bir Yer" başlıklı konuşma yapacak.



Müzenin direktörlüğünü 2019 yılı Eylül ayından itibaren üstlenen Sandra Patron konuşmasında, dünyayı etkisi altına alan iklim krizi, kurumların mücadele ettiği sıkıntılar, temsil sorunları ve katılımcılık gibi başlıklar üzerinden müze kavramını, kurumun mekan ve tarihine ilişkin açılımlarla ele alacak.



Fransa'nın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren müzelerde ve sanat kurumlarında çeşitli görevler üstlenen Patron, kariyeri boyunca sanat alanında pek çok programın parçası oldu. Bu süreçte Fransa'da olduğu kadar farklı ülkelerdeki önemli sanat merkezlerinde de projeler yürüttü. 2013 yılından 2016 yılına kadar Fransa'daki Ulusal Görsel Sanatlar Merkezi'nde (Cnap) koleksiyona yeni yapıtlar kazandırmakla görevli kurulun üyesi olan Sandra Patron, 2019 yılında da Venedik Bienali Fransa Pavyonu seçici kurulunda yer aldı.



1973 yılında Bordeaux'da kurulan CAPC (Centre d'arts plastiques contemporains) 1984 yılında Bordeaux Çağdaş Sanat Müzesi adını aldı.



Müze, Louise Bourgeois'dan Sol LeWitt'e, Richard Serra'dan Keith Haring'e çağdaş sanatın öne çıkan isimlerini kurucusu Jean-Louis Froment'ın önderliğinde Bordeaux izleyicisiyle buluşturdu. Daha sonraki yıllarda görev alan direktörler de "Traffic" (1996), "Jim Shaw. Left Behind" (2012) ve "Beatriz Gonzalez: Retrospective 1965-2017" (2017) gibi çığır açan sergileri müze ziyaretçileriyle bir araya getirdi.



1824 yılında inşa edilen Entrepot Laine adlı depo binasında yer alan kurum, yenilendiğinden bu yana 3 bin 500 metrekareye ulaşan sergi alanlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Koleksiyon ve sergileriyle 20. yüzyılın temel estetik yaklaşımları ve çağdaş sanatçıların üretimleri arasında bağ kurmayı amaçlayan müze, Bordeaux ve bulunduğu bölge için en önemli sanat aktörlerinden biri olarak dikkati çekiyor.