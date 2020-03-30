İstanbul Modern’den “Gökkuşak” daveti
29 dakika önce
İstanbul Modern tüm çocukları Sarkis'in "Gökkuşak" adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşaklarını çizmeye davet ediyor.
İstanbul Modern tüm çocukları Sarkis'in "Gökkuşak" adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşaklarını çizmeye davet ediyor. Müze, internet sitesini de güncelleyerek koleksiyon ve sergilerini dijital dünyada izleyiciyle buluşturmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:01
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