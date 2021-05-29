İstanbul Modern, Dünya Çevre Günü'ne özel atölye çalışması düzenleyecek - Son Dakika

Dünya Çevre Gününde, İstanbul Modern'in ev sahipliğinde "Sanatın Doğası" adlı çevrim içi atölye programı gerçekleştirilecek.

Çocukları, sanatçılar gibi doğadan ve çevrelerinden ilham alarak, imgeler üretmeye teşvik eden proje, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yapılacak.

İstanbul Modern'in ücretsiz düzenlediği "Sanatın Doğası" adlı atölye programı, müzenin koleksiyon sergilerinden ilham alarak çocukların çevrelerine farkındalıklarını güçlendirmeyi ve doğaya dair hissettikleri duyguları derinleştirmeyi amaçlıyor.

Çevrim içi atölye programında çocuklar, İstanbul Modern'de sergilenen çeşitli sanat çalışmalarını inceliyor; resim, video, yerleştirme gibi örneklerle sanatta doğa kavramının izini sürüyor ve sanatçıların çevrelerini nasıl anlattıklarını keşfediyor.

Atölyenin uygulama adımında çocuklar, müzenin sanat eğitmenlerini izleyerek kolay bulunabilir malzemelerle sanatsal üretimlerde bulunuyor.