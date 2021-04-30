İstanbul Modern'in çevrim içi etkinlikleri tam kapanmada da sürüyor - Son Dakika

İstanbul Modern, tam kapanma döneminde de sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamaya devam ediyor.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'ndan bir seçki internet sitesi üzerinden sanatseverlerle buluşuyor. Yapıtlara dair görseller ve açıklayıcı metinler de sanal ortama aktarıldı.

İstanbul Modern'in "Sanatçı ve Zamanı" ile "Şimdinin Peşinde" koleksiyon sergileri, "Lütfi Özkök: Portreler" fotoğraf sergisi sanal turlarıyla izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

İstanbul Modern'in YouTube kanalında ise küratör ve müze eğitmenlerinin anlatımlarıyla yapıt ve sanatçı tanıtım videoları yayınlanıyor.

Çocuklara özel sergi turları ve çevrim içi atölyeler

Müze, "Sanatçı ve Zamanı" sergisini çocuklara özel hazırlanan "Sanal Dedektifler" adlı eğitim programıyla gezdiriyor. TAİDER desteğiyle tüm çocuklara ücretsiz olarak sunulan program, sesli tur, soru ve bilgi kartları ile "Sanatçıların İzinde" etkinlik videolarından oluşuyor.

Okul gruplarına yönelik olarak "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer" sergisine paralel hazırlanan çevrim içi sergi turu da çocuklar için düzenleniyor.

Hafta sonları çocuklara yönelik "Çevrim içi Modern ve Çağdaş Sanat Programı'nda ise 4-12 yaş arası çocuklara atölyeler gerçekleştirilecek. "Manzaranın Dönüşümü", "Lirik mi", "Geometrik mi?", "İlham Veren Kübizm" başlıklı atölyeler 2-16 Mayıs'ta çocuklarla buluşuyor.

Yetişkinlere yönelik atölye ve seminerler

Atölye Modern Çevrim içi seminerleri de devam ediyor. Tematik başlıklarla modern ve çağdaş sanat tarihine farklı bakış açıları getiren "Sanat Tarihi Seminerleri" sanatseverlerle buluşurken, "Sanat Yapıtlarının Gizleri" başlıklı yeni seminer ise 26 Mayıs'ta başlıyor.

İstanbul Modern Sinema da mayıs ayı içinde yepyeni programıyla sinemaseverlere çevrim içi film keyfi sunacak.