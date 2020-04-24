İstanbul Modern'in seminer ve atölyeleri evlere taşınıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin İstanbul Modern'in seminer ve atölyeleri evlere taşınıyor - Son Dakika Magazin

İstanbul Modern'in seminer ve atölyeleri evlere taşınıyor

6 saat önce

Modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern'i, çevrim içi olarak sunuyor.

İstanbul Modern'in seminer ve atölyeleri evlere taşınıyor, System.String[]

Modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern'i, çevrim içi olarak sunuyor.

Atölye Modern Çevrimiçi kapsamında, "Çağdaş sanat nedir, biçim ve anlatı çeşitliliğiyle nasıl ayrışır?" gibi temel soruların yanıtlarını arayan Çağdaş Sanatı Anlamak Seminerleri ve sanat tarihine yeni bir bakış açısı sunan Sanat Tarihi Seminerleri verilecek.

Uzaktan eğitime özel olarak hazırlanan Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri Doç. Dr. Esra Alicavuşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ve Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat'ın yönetiminde düzenlenecek.

Atölye Modern Çevrimiçi ilk programında, Çağdaş Sanatı Anlamak başlığı altında "Kavram ve Kimlik", "Biçim ve Anlam İlişkileriyle Çağdaş Sanat" ve "Çağdaş Sanatın Dünyası" adlı seminerleri yer alacak.

Sanat Tarihi Seminerleri başlığı altında ise "Modern Sanatın Arkeolojisi", "Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi", "Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikayesi" ile "Çağdaş Sanat ve Siyaset" seminerleri yapılacak.

Seminerlerden biri ya da birden fazlası tercih edilebilirken, tüm seminerlere katılanlara Atölye Modern Çevrimiçi Katılım Belgesi sunulacak.

Katılımın ücretli ve kontenjanla sınırlı olduğu Atölye Modern Çevrimiçi'ne kayıt yaptıran katılımcılar, seminerleri internet tabanlı bir yazılım üzerinden takip edebilecek.

İstanbul Modern, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 04:45 

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