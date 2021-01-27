İstanbul Modern "Oscar'ın Kısaları" seçkisini seyirciyle buluşturuyor - Son Dakika

İstanbul Modern "Oscar'ın Kısaları" seçkisini seyirciyle buluşturuyor

27.01.2021 11:33
İstanbul Modern

İstanbul Modern Sinema'da kısa film gösterimleri "Oscar'ın Kısaları" seçkisiyle yarın başlayacak.

İstanbul Modern Sinema'da kısa film gösterimleri "Oscar'ın Kısaları" seçkisiyle yarın başlayacak.

"Gelecek Kısa" programında Oscar'a aday 8 kısa film, 28-31 Ocak tarihlerinde çevrim içi olarak erişime sunulacak.

İstanbul Modern'in web sitesi üzerinden erişime açılan filmler, gösterim programında belirtilen tarih ve saat aralıklarında yayında kalacak.

"Biz de Varız !"ın ardından ikinci seçki olarak sinemaseverlerle buluşan "Oscar'ın Kısaları" seçkisi, 2020 yılında Akademi Ödülleri'nde animasyon ve canlı çekim dallarında Oscar'a aday olan 8 kısa filmden oluşuyor.

Seçkide "Bir Kız Kardeş", "Kardeşlik", "Nefta Futbol Kulübü", "Saria", "Komşuların Penceresi", "Evlat", "Hatırlamaya Değer" ve "Kız Kardeşim" filmleri yer alıyor.

İstanbul Modern, Kısa Film, Sinema, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Modern 'Oscar'ın Kısaları' seçkisini seyirciyle buluşturuyor - Son Dakika


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