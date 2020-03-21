İstanbul Modern, sanatseverleri dijital platformlarda ağırlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Modern, sanatseverleri dijital platformlarda ağırlıyor - Son Dakika

İstanbul Modern, sanatseverleri dijital platformlarda ağırlıyor

6 saat önce

İstanbul Modern, internet sitesini güncelleyerek koleksiyon ve sergilerini dijital dünyada izleyiciyle buluşturdu.

İstanbul Modern, sanatseverleri dijital platformlarda ağırlıyor, System.String[]

İstanbul Modern, internet sitesini güncelleyerek koleksiyon ve sergilerini dijital dünyada izleyiciyle buluşturdu.

Müze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında geçici olarak kapandığı dönemde sanatseverleri dijital platformlarda ağırlıyor.

İstanbul Modern'in Karaköy'deki son koleksiyon sergisi "Sanatçı ve Zamanı"nı, 3D sanal turla keşfetmek mümkün. İzleyiciler 109 sanatçının 193 çalışmasını inceleme fırsatını bulurken, sergiye dair metinleri de okuyabiliyor.

Sergi, sanatçının zamanı ile toplumun, kültürün, doğanın ve evrenin zamanı arasında kurulan bağa dair bir düşünce alanı aralıyor.

"Yüzyıllık Aşk"ın dijital arşivine erişim sağlanıyor

Müzenin internet sitesinden Türkiye sinemasının 100. yılını kutlamak için gerçekleştirilen "Yüzyıllık Aşk" sergisinin pek çok yazılı ve görsel içeriğin yer aldığı dijital arşivine de erişim sağlanabiliyor.

Ayrıca İstanbul Modern koleksiyonundan bir seçki de açıklayıcı metinlerle birlikte yine internet sitesi üzerinden sanatseverlerle buluşuyor.

İstanbul Modern, internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden de koleksiyon, sergi ve eğitim içeriklerini paylaşmayı sürdürüyor.

İstanbul Modern, Karaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:58 Kaynak: AA

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