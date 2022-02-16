İstanbul Modern Sinema, 30 kısa filmi izleyiciyle buluşturacak - Son Dakika

İstanbul Modern Sinema'nın kısa filmlerden oluşan "Gelecek Kısa" adlı seçkisi şubat programı kapsamında erişime açılacak.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, programda yer alan 30 film 21- 28 Şubat tarihlerinde müzenin web sitesinden izlenebilecek.

"Biz de Varız!" seçkisindeki 18 kısa film ile "Kulaktan Kulağa" seçkisindeki 12 filmden oluşan program, filmlerin yanı sıra yönetmenleri de izleyiciyle buluşturacak.