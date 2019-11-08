İstanbul ? motosiklet cenaze nakleden yayaların arasına daldı, 5 yaralı
6 saat önce
ÜSKÜDAR'DA Altunaze'de mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında arızalanan araçtaki cenazenin başka bir araca nakli sırasında cenaze yakınlarının arasına motosiklet daldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:53 Kaynak: DHA
ÜSKÜDAR'DA Altunaze'de mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında arızalanan araçtaki cenazenin başka bir araca nakli sırasında cenaze yakınlarının arasına motosiklet daldı. Kazada 5 kişi yaralandı.
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