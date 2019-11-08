Son Dakika Haberleri: İstanbul ? motosiklet cenaze nakleden yayaların arasına daldı, 5 yaralı
Son Dakika Güncel İstanbul ? motosiklet cenaze nakleden yayaların arasına daldı, 5 yaralı

İstanbul ? motosiklet cenaze nakleden yayaların arasına daldı, 5 yaralı

6 saat önce

ÜSKÜDAR'DA Altunaze'de mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında arızalanan araçtaki cenazenin başka bir araca nakli sırasında cenaze yakınlarının arasına motosiklet daldı.

ÜSKÜDAR'DA Altunaze'de mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında arızalanan araçtaki cenazenin başka bir araca nakli sırasında cenaze yakınlarının arasına motosiklet daldı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İstanbul ? motosiklet cenaze nakleden yayaların arasına daldı, 5 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:53 Kaynak: DHA
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