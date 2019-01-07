Son Dakika Haberleri: İstanbul - Motosiklet Sürücünün Ağır Yaralandığı Kaza Kamerada

İstanbul - Motosiklet Sürücünün Ağır Yaralandığı Kaza Kamerada

2 saat önce

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHAArnavutköy'de hızla ilerleyen motosiklet, yola çıkan minibüs ile çarpıştı.

İstanbul - Motosiklet Sürücünün Ağır Yaralandığı Kaza Kamerada, System.String[]
Haber-Kamera: Taylan ERGÜN  - İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de hızla ilerleyen motosiklet, yola çıkan minibüs ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Arnavutköy Fatih mahallesinde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Gültekin Karaahmet (35), yola aniden çıkan U.U. yönetimindeki minibüse çarptı. Motosiklet sürücüsü kaskı takılı olmasına rağmen çarpmanın etkisi ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumu ciddiyetini korurken minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından kaza anı

-Olay yerindeki polis incelemesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:58 Kaynak: DHA

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