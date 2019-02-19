İstanbul - Motosiklet Sürücüsünden Göreni Şaşkına Çeviren Hareket

Haber: İstanbul DHABaşakşehir'de seyir halindeyken motosikletinin üzerine çıkan sürücü göreni şaşkına çevirdi.

Haber: İstanbul DHA



Başakşehir'de seyir halindeyken motosikletinin üzerine çıkan sürücü göreni şaşkına çevirdi.



Başakşehir Tümsan sanayi sitesi önünde bulunan caddede hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, bir anda motosikletin üzerinde ayağa kalkarak trafikte ilerledi. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü görenleri şaşkına çevirdi. Hem kendi hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan motosikletlinin o anları bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Görüntü Dökümü:



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-Cep telefonu kamerası görüntüsü



-motosiklet sürücüsünün ayağa kalması

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