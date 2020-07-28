İstanbul Müftüsü 15 yaşında hem hafız olan hem de LGS'de ilk 1500'e giren genci kabul etti - Son Dakika

İstanbul Müftüsü 15 yaşında hem hafız olan hem de LGS'de ilk 1500'e giren genci kabul etti

İSTANBUL İl Müftüsü Prof. Dr Mehmet Emin Maşalı, Erenköy Proje Kuran Kursu'nda bu yıl hafızlık eğitimini tamamlayan ve aynı zamanda LGS sınavında ilk bin 500'ün içerisine giren 15 yaşındaki Yakup Kasım Kaan ve ailesini kabul etti.

İstanbul Müftüsü 15 yaşında hem hafız olan hem de LGS'de ilk 1500'e giren genci kabul etti, System.String[]
İSTANBUL İl Müftüsü Prof. Dr Mehmet Emin Maşalı, Erenköy Proje Kuran Kursu'nda bu yıl hafızlık eğitimini tamamlayan ve aynı zamanda LGS sınavında ilk bin 500'ün içerisine giren 15 yaşındaki Yakup Kasım Kaan ve ailesini kabul etti.

İstanbul'da Pendik Müftülüğü'ne bağlı Erenköy Proje Kuran Kursu'nda bu yıl hafızlık eğitimini tamamlayan 15 yaşındaki Yakup Kasım Kaan, aynı zamanda LGS sınavında ilk bin 500'ün içerisine girdi. Hem hafız olması hem de LGS'deki başarısı nedeniyle İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr Mehmet Emin Maşalı, Yakup Kaan'ı makamında kabul etti. Yakup Kaan ve ailesi ile bir süre sohbet eden Mehmet Emin Maşalı, daha sonra Yakup Kaan ile kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Basın açıklaması sonrası ise İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr, Mehmet Emin Maşalı, 15 yaşındaki Yakup Kasım Kaan'a Kuran-ı Kerim ve çeyrek altın hediye etti.

"HAFIZLIK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİN UFKUNU AÇAN BİR YAPIYI SAHİP"

Açıklamalarda bulunan İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr, Mehmet Emin Maşalı, "Bugün bir başarı hikayesini paylaşmak üzere bir aradayız. Yanımda istikbalimizin teminatı niteliğindeki gençlerimizden bir tanesi Yakup Kaan kardeşimiz var. Yakup kardeşimiz, orta eğitimine devam ederken, örgün eğitimi ile birlikte herhangi bir yıl kaybı olmadan hafızlığını tamamlayan ve daha sonrasında yakın zamanda gerçekleşen YGS sınavında gerçekten yüzde 1'lik dilimi girecek bir başarı hikayesine imza atan bir kardeşimizdir. Biz istedik ki Yakup'un hem hafızlıkta elde ettiği başarıyı, hem de bunun üstüne bir de örgün eğitim noktasında bir buçuk milyon öğrencinin girmiş olduğu sınavda yakalamış olduğu başarıyı paylaşalım. Şimdi, şurası bir hakikat, hafızlık kolay bir eğitim süreci değil. Bir hafız olarak söylüyorum. Zor bir eğitim süreci, kolay bir eğitim süreci değildir. Ama Kuran-ı Kerim'in bereketi, mucize olan yönü bu zor olan eğitimi kolaylaştırıyor. Öğrencinin aşkı ve şevki yerindeyse öğrenciye gerekli destek sunuluyorsa, hafızlık eğitimi hem kısa sürede tamamlanabilen eğitim hem de öğrencinin ufkunu açan bir yapıya sahiptir" dedi.

"HAFIZLIK EĞİTİMİ ÖRGÜN ÖĞRETİME ENGEL DEĞİL"Hafızlık eğitiminin örgün öğretime engel olmadığını belirten Mehmet Emin Maşalı,"Hafızlık eğitiminin asla ve asla örgün öğretimdeki başarıya engel teşkil etmediğinin çok tipik bir örneğidir. Yakup Kaan kardeşimiz gibi öğrencilerimizin sayısı hamd olsun, şükür olsun son yıllarda artarak devam ediyor. Ben bundan sonraki hayatının da böyle başarılı bir şekilde geçmesini, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.  Rabbim bütün geçlerimizi muvafakatler nasip eylesin. Hem manevi değerlere sahip hem de ahlakı değerlere sahip, hem bu ülkeye aidiyeti yüksek, milliyetçi, tabiri caizse muhafazakar hem de akademik konularda başarılı gençler yetiştirmek herhalde bir ülkenin eğitim öğretim programının en öncelikli hedefi olmalıdır" diye konuştu.

"PLANLI PROGRAMLI ÇALIŞIP GAYRET ETTİKTEN SONRA ZOR DEĞİL"

Hem hafızlık eğitiminin tamamlayan hem de LGS'de başarılı olan Yakup Kasım Kaan, "Ben beşinci sınıfı okuduktan sonra altıncı sınıfı geçtiğimde okumadım kursa gittim. Orada hafızlık yaptım. Altıncı sınıfı dışarıdan geçtim. Altıncı sınıfı okumamama rağmen bu başarıyı elde ettim. Yani biraz gayret etmek lazım hafızlıktan sonra yetişebilmek için. Eksiklerimiz oluyor ama planlı programlı çalışıp gayret ettikten sonra zor değil. Arkadaşlarımın da hafızlık eğitimi aldıktan sonra yapabileceğine inanıyorum. Bu yüzden kursa göndermemek iyi bir şey olmaz. Aslında kurs güzeldir. Yine de akademik eğitimi geride bırakmıyor. Kartal İmam Hatip'i yazdım ilk sıraya. Bütün sene boyunca hedefim boyunca İmam Hatip düşünüyordum. Üç tane tercih yazdım üçü de İmam Hatip'ti. Sene boyunca hedefim Kartal'dı. Hedef koymak önemlidir. Denemelerde arkadaşlarım eğer hedef koyar ise, onları yapmaya çalışması daha iyi olur" dedi.


Kuran-ı Kerim, Bora Füzesi, İstanbul, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 01:41

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Müftüsü 15 yaşında hem hafız olan hem de LGS'de ilk 1500'e giren genci kabul etti - Son Dakika
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