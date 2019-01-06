Son Dakika Haberleri: İstanbul Müftüsü Yılmaz, Gençlerle Buluştu

İstanbul Müftüsü Yılmaz, Gençlerle Buluştu

52 dakika önce

- İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz konuşması Silivri Müftüsü İdris Çatmakaşın konuşması Genel detaylar İSTANBUL - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Silivri Esentepe Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

- İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz konuşması
Silivri Müftüsü İdris Çatmakaşın konuşması
Genel detaylar İSTANBUL - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Silivri Esentepe Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:31 Kaynak: AA

Silivri, Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul, Güncel
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