İstanbul Müftüsü Yılmaz, Gençlerle Buluştu
52 dakika önce
- İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz konuşması Silivri Müftüsü İdris Çatmakaşın konuşması Genel detaylar İSTANBUL - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Silivri Esentepe Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.
- İstanbul
Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz
konuşması Silivri
Müftüsü İdris Çatmakaşın konuşması
Genel detaylar İSTANBUL - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil
Yılmaz, Silivri Esentepe Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:31 Kaynak: AA
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