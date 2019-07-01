Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- MUHASEBECİ OLARAK ÇALIŞTIĞI DÜKKANDAN 50 BİN LİRALIK DÖVİZİ BÖYLE ÇALDI
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL- MUHASEBECİ OLARAK ÇALIŞTIĞI DÜKKANDAN 50 BİN LİRALIK DÖVİZİ BÖYLE ÇALDI

1 saat önce

FATİH'te bir kişi muhasebeci olarak çalıştığı dükkandan kasada bulunan 50 bin liralık dövizi çaldı.

FATİH'te bir kişi muhasebeci olarak çalıştığı dükkandan kasada bulunan 50 bin liralık dövizi çaldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Olay geçtiğimiz Perşembe günü saat 07.45 sıralarında Binbirdirek Mahallesi'nde bulunan bir hediyelik eşya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mağazada 20 gündür muhasebeci olarak çalışan Gökhan T. (29) içeride kimsenin olmadığı bir anda kasada bulunan 50 bin lira değerindeki dövizi çaldı. Mağaza sahiplerinin ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gökhan T. (29) bir gün sonra Beyoğlu'nda bulunan bir eğlence mekanında yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Gökhan T.'nin kasada bulunan paraları çalma anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheli kasada bulunan paraları cebine dolduruyor. Şüpheli daha sonra mağazadan çıkarak, uzaklaşıyor.
İSTANBUL- MUHASEBECİ OLARAK ÇALIŞTIĞI DÜKKANDAN 50 BİN LİRALIK DÖVİZİ BÖYLE ÇALDI
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:12 Kaynak: DHA
Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksim'deki Onur Yürüyüşü'ne polis plastik mermiyle müdahale etti! Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü Son Dakika! Benzine 27 kuruş zam geldi İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çakarlı araç kararına destek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 18:49:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- MUHASEBECİ OLARAK ÇALIŞTIĞI DÜKKANDAN 50 BİN LİRALIK DÖVİZİ BÖYLE ÇALDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]