Son Dakika Haberleri: İstanbul- Müjdat Gezen Adliyede

İstanbul- Müjdat Gezen Adliyede

1 saat önce

İstanbul- MÜJDAT GEZEN ADLİYEDE (tamamı)Haber-Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHAHakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

İstanbul- MÜJDAT GEZEN ADLİYEDE (tamamı)

Haber-Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla aracıyla polis eşliğinde adliyeye getirildi. Müjdat Gezen adliyeye girişinde, "Gözaltı yok. İfade vereceğiz, çıkacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:20 Kaynak: DHA

Polis, Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul, Müjdat Gezen, Güncel
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