İstanbul - Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesinin Alınması (Toplu Görüntü)
40 dakika önce
Görüntü Dökümü: ----------------Metin Akpınar'ın polis eşliğinde adliyeye götürülmesi-Adliyeye grişi-Müjdat Gezen'in polis eşliğinde adliyeye götürülmesi -Adliyedeki görüntüleri-Adliye koridorlarındaki görüntüleri-Akpınar'ın evinin önündeki açıklaması-Gezen'in evinin önündeki açıklaması.
Görüntü Dökümü:
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-Metin Akpınar'ın polis eşliğinde adliyeye götürülmesi
-Adliyeye grişi
-Müjdat Gezen'in polis eşliğinde adliyeye götürülmesi
-Adliyedeki görüntüleri
-Adliye koridorlarındaki görüntüleri
-Akpınar'ın evinin önündeki açıklaması
-Gezen'in evinin önündeki açıklaması
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:36 Kaynak: DHA
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