Son Dakika Haberleri: İstanbul - Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesinin Alınması  (Toplu Görüntü)

İstanbul - Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesinin Alınması  (Toplu Görüntü)

40 dakika önce

Görüntü Dökümü: ----------------Metin Akpınar'ın polis eşliğinde adliyeye götürülmesi-Adliyeye grişi-Müjdat Gezen'in polis eşliğinde adliyeye götürülmesi -Adliyedeki görüntüleri-Adliye koridorlarındaki görüntüleri-Akpınar'ın evinin önündeki açıklaması-Gezen'in evinin önündeki açıklaması.

İstanbul - Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesinin Alınması  (Toplu Görüntü), System.String[]
Görüntü Dökümü:

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-Metin Akpınar'ın polis eşliğinde adliyeye götürülmesi

-Adliyeye grişi

-Müjdat Gezen'in polis eşliğinde adliyeye götürülmesi 

-Adliyedeki görüntüleri

-Adliye koridorlarındaki görüntüleri

-Akpınar'ın evinin önündeki açıklaması

-Gezen'in evinin önündeki açıklaması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:36 Kaynak: DHA

Polis, Müjdat Gezen, Akpınar, Metin Akpınar, Güncel
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