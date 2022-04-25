İstanbul Mushafı, Çamlıca Camisi'nde düzenlenecek törenle tanıtılacak - Son Dakika
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İstanbul Mushafı, Çamlıca Camisi'nde düzenlenecek törenle tanıtılacak

25.04.2022 18:48
İstanbul Mushafı, Çamlıca Camisi'nde düzenlenecek törenle tanıtılacak

İslam Medeniyetinin estetik birikimini tek bir eserde bir araya getiren İstanbul Mushafı, İstanbullularla buluşacak.

İslam Medeniyetinin estetik birikimini tek bir eserde bir araya getiren İstanbul Mushafı, İstanbullularla buluşacak.

Türkiye'de hazırlanan ve 1400 yıllık "Mushaf" geleneğini bir araya getiren el yazması Kur'an-ı Kerim'in tanıtımı için Çamlıca Camisi'nde özel bir tören düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 7 yılda tamamlanan el yazması Kur'an-ı Kerim'in tanıtımı, Kadir Gecesi olarak idrak edilecek 27 Nisan'da gerçekleştirilecek.

İstanbul Mushafı olarak anılan çalışma sayesinde 18. yüzyıldan bu yana kesintiye uğrayan "nakkaşhane" geleneği de yeniden canlanmış olacak.

Mushaf geleneği ihya edildi

Hattat Hüseyin Kutlu'nun yetiştirdiği hüsnühat talebeleri ile tezhip ve cilt gibi farklı alanlarda uzmanlardan oluşan 66 kişilik ekibin yıllar süren çalışmaları sonucu hazırlanan eser, 10 ciltten oluşuyor.

Mürekkebinden kağıdına, hattından tezhibine, cildinden tıpkı basımına kadar her aşaması Kanlıca İslam Medeniyeti Sanat Bahçesi'nde hazırlanan Kur'an-ı Kerim, 1400 yıllık mushaf geleneğini ihya ediyor.

Mushafta, Endülüs, Memlük, İlhanlı-Celayir, Türkmen dönemleri olarak anılan Akkoyunlu ve Karakoyunlu devri, Timur, Babür ve Safevi dönemlerini takip eden Osmanlı'nın ilk ve son dönemlerinden bugüne kadar uzanan ekoller ve üsluplar özü itibariyle temsil ediliyor.

1001 farklı tasarım kullanıldı

İslam Medeniyetinin miras bıraktığı mushaf sanatlarının tümüne, sure başlığı, cüz gülleri, cilt deseni, hatime sayfaları, zahriyeler ve ser-levhalar gibi mushafın farklı bölümlerinde yer veriliyor.

Teknik ve sanatsal özellikleriyle benzersiz bir çalışma olan İstanbul Mushafı'nda 1001 farklı tasarımda durak, 14 farklı secde gülü ve aşr gülleri, 30 farklı cüz gülü, 120 hizip gülü ve 114 sure için ayrı tasarımlarda sure başlığı yer alıyor.

Eserin orijinali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildikten sonra, orijinalinde kullanılan el yapımı aharlı kağıtlara, geliştirilen özel yöntem ve teknikle gerçekleştirilen 1000 takım tıpkıbasımı da İslam Dünyasının devlet başkanlarına, din adamlarına, belli başlı kütüphanelere ve önemli camilere hediye edilecek.

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İstanbul, Çamlıca, Estetik, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Mushafı, Çamlıca Camisi'nde düzenlenecek törenle tanıtılacak - Son Dakika


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