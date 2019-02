İstanbul Müzik Festivali" 47. Yılında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "47. İstanbul Müzik Festivali", 11-30 Haziran arasında sanatseverlerle buluşacak.

Müziğin aydınlanma yolculuğundaki rolünü ve evrendeki ikiliklerden doğan hikayeleri "Var Olmanın Aydınlığı, Var Olmanın Karanlığı" temasıyla ele almayı hedefleyen festivalin programı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda yapılan basın toplantısında açıklandı.



Toplantıya katılan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, klasik müziğin geçmişinin ve geleceğinin festivalde buluşacağını belirterek, "Festival programında önemli solistler, genç yetenekler, büyük orkestralar, merakla beklenen topluluklar, en sevilen klasik müzik yapıtları ve dinleyiciyle ilk kez buluşacak yeni eserler yer alıyor. Festival konserleri, Aya İrini Müzesi ve Süreyya Operası Sahnesi gibi klasik mekanların yanı sıra, Kapalıçarşı ve Galata Kulesi Meydanı gibi alanlarda izleyiciyle buluşacak. Müzik deneyimini zenginleştiren disiplinler arası söyleşiler, her yaştan seyirciye açık geniş katılımlı ücretsiz konserler festivalde tüm müzikseverleri bekliyor." dedi.



İKSV Kültür Sanat Kartı'nın bu yıl iki bin üniversite öğrencisine hediye edildiğini ve çok sayıda gencin, belki de ilk kez bu kartla festival konserlerini takip edebileceğini kaydeden Eczacıbaşı, şunları aktardı:



"Kültür yaşamına erişim ve katılımı artırmaya yönelik bu girişimimizin yanı sıra genç müzisyenlere destek vermeye de devam ediyoruz. Aydın Gün Teşvik Ödülüyle, 2012'den bu yana klasik müzik alanında üstün başarılar gösteren gençleri destekliyoruz. 2018 Aydın Gün Teşvik Ödülü'nü, genç piyanist Can Çakmur'a, 47. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreninde sunacağız. Ayrıca 2018'de festival kapsamında başlattığımız, 'Yarının Kadın Yıldızları' projemizde bu yıl yine birçok genç kadın müzisyenin gelişimine farklı yollardan katkıda bulunmayı hedefliyoruz."



Rengin Gökmen "Onur Ödülü", Yuri Bashmet de "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" alacak



İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya da festival programıyla temaya ilişkin detayları aktararak, bu yıl verilen Onur Ödülü'nün devlet sanatçısı, Prof. Rengin Gökmen'e, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün ise Yuri Bashmet'e sunulacağını dile getirdi.



Festivalin 2011'den uluslararası bestecilere verdiği sipariş eserlere de işaret eden Çakırkaya, festivalin Zeynep Gedizlioğlu'na iki piyano için sipariş ettiği eserle, Sochi Festivali ortaklığında, besteci Alexander Tchaikovsk'e sipariş ettiği eserin, dünyada ilk kez İstanbul Müzik Festivali'nde dinleyicilerle buluşacağını ifade etti.



Çakırkaya, bugüne dek 16 çağdaş eserin klasik müzik repertuvarına kazandırıldığının altını çizerek, "İstanbul Müzik Festivali bu yıl Barok müziğin devleri Bach, Vivaldi ve Handel'den 20. yüzyılın en çarpıcı bestecilerinden Şostakoviç'e, klezmerle yoğrulmuş caz müziğinden Osmanlı klasik müzik geleneğinin zenginliklerine 150 eserle, 15 farklı mekanda 22 konsere ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.



Toplantıda ayrıca Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ile İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak da konuşma yaptı.



Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Seong-Jin Cho, açılışta sahne alacak



Festivalin 11 Haziran'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek açılış konserinde, şefliğini ve sanat yönetmenliğini Aziz Shokhakimov'un yürüttüğü Tekfen Filarmoni Orkestrası ile genç piyanist Seong-Jin Cho sahne alacak. Konser öncesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası genel müzik direktörü ve orkestra şefi Rengim Gökmen'e Onur Ödülü takdim edilecek.



Çinli piyanist Yuja Wang da şef Gustavo Gimeno yönetimindeki Lüksemburg Filarmoni Orkestrası ile 15 Haziran'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda konser verecek.



Yıldızlar Oda Müziği serisinin ilk konserinde Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras ve Alexander Melnikov 16 Haziran'da, ikincisinde ise Rus müzisyenler Alexander Kniazev ile Boris Berezovksy, 18 Haziran'da İş Sanat'ta sahne alacak.



Valeriy Sokolov, Narek Hakhnazaryan ve Yulianna Avdeeva, 22 Haziran'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Berlin Radyo Korosu'nun sahne ile izleyici arasındaki ayrımı ortadan kaldırdığı "Human Requiem" gösterisi ise 28-29 Haziran'da Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.



Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 30 Haziran'da yapılacak kapanış konserinde, Liang Zhang yönetimindeki Şanghay Filarmoni Orkestrası, Fazıl Say solistliğinde Türkiye'deki ilk konserini verecek.



Festival kapsamında Bernard Van Leer Vakfı'nın desteğiyle, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza Çorapçı'nın akademik danışmanlığında, hikayesini Göknil Özkök Sezener'in kaleme aldığı, Burcu Ural Kopan'ın da editörlüğünü üstlendiği çocuk kitabı okuyucuyla buluşacak. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanacak kitap, festival mekanlarıyla anlaşmalı kitabevlerinden ücretsiz olarak temin edilebilecek.



Etkinlikler, Aya İrini Müzesi, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall, İş Sanat Konser Salonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rahmi M. Koç Müzesi, Süreyya Operası, Zorlu PSM, Kapalıçarşı ve Neve Şalom Sinagogu'nun yanı sıra, Altımermer Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Surp Anarad Hığutyun (Günahsız Meryem Ana) Ermeni Katolik Kilisesi, Aya Konstantinos ve Eleni Rum Ortodoks Kilisesi ve Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi'nde de gerçekleştirilecek.



E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Kaymakamlığı, Beşiktaş Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi tarafından da destekleniyor.

