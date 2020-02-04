"İstanbul Müzik Festivali" Beethoven'ın 250. doğum yılını kutlayacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "48. İstanbul Müzik Festivali", "Beethoven'ın Aydınlık Dünyası" temasıyla 2-25 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Müziğiyle insanlığın kültür mirasında önemli bir yer edinen Beethoven'ın ironik eserleriyle besteciden esinlenen yeni projeler ve yeni eser siparişlerinin yer alacağı festival programı, Feriye Salonu'nda yapılan basın toplantısında açıklandı.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festival doğumunun 250. yılında Beethoven'ın anılacağını belirterek, "Her yaştan dinleyicinin katılabildiği konserlerimizle festivalin yine geniş bir kitleye ulaşacağına inanıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencilerini ücretsiz olarak konserlerimizi dinlemeye davet ediyoruz." dedi.

Festivalde üç senedir sürdürdükleri "Yarının Kadın Yıldızları" projesiyle birçok müzisyenin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydeden Eczacıbaşı, şunları aktardı:

"Bu yıl festival programında seçkin orkestra ve solistlerin yer aldığı 29 konser bulunuyor. Bu konserler arasında festivalin sipariş ettiği üç yeni eserden ikisinin dünya ve birinin Türkiye prömiyeri de programda yer alıyor. Eser siparişleri İKSV için büyük önem taşıyor. Son 10 yılda üretimine destek verdiğimiz eser sayısı 19'a ulaştı. Güncel klasik müzik repertuvarına böyle bir katkımız olduğu için gurur ve mutluluk duyuyoruz. İKSV olarak 2012'den bu yana klasik müzik alanında üstün başarı gösteren gençleri destekliyoruz. 2019 Aydın Gün Teşvik Ödülü'nü, genç kemancı Elvin Hoxha Ganiyev'e, 48. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreninde sunacağız."

Ahmet Say'a "Onur Ödülü", Alexander Rudin'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"

İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya da festival programıyla temaya ilişkin detayları aktardı.

Bu yıl verilen Onur Ödülü'nün müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say'a takdim edileceğini kaydeden Çakırkaya, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün ise Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin'e sunulacağını dile getirdi.

Çakırkaya, 2011'den itibaren festival tarafından uluslararası bestecilere verilen sipariş eserlere işaret ederek, festivalin besteci Turgay Erdener'e sipariş ettiği "Pastoral Dokuzlu/alla turca" ve Hasan Uçarsu'ya sipariş edilen "Toprak Sever İnsanları Birer Birer" eserlerinin dünyada ilk kez İstanbul Müzik Festivali'nde dinleyicilerle buluşacağını ifade etti.

Çakırkaya, bugüne dek 19 çağdaş eserin klasik müzik repertuvarına kazandırıldığının altını çizerek, "Beethoven'ın doğa sevgisi alt temasıyla çevre sorunları ve sürdürülebilirlik gibi güncel konularla insan ve doğa arasındaki ilişkiye dikkati çekerek, parklarda ve açık havada düzenleyeceğimiz konserler ve çocuk atölyeleriyle hep birlikte doğada olmanın keyfini yaşayacağız. 48. yılında İstanbul Müzik Festivali, sanatın ve müziğin gücüne inanarak ve Beethoven'dan ilham alarak, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik temelli bir felsefeyi benimsemenin önemini vurgulayacak." diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve ECA Presdöküm Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen de konuştu.

Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Stella Chen, açılışta sahne alacak

Festivalin 2 Haziran'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek açılış konserinde, şefliğini ve sanat yönetmenliğini Aziz Shokhakimov'un yürüttüğü Tekfen Filarmoni Orkestrası ile başarılı kemancı Stella Chen sahne alacak.

Ernst von Siemens Müzik Vakfı fonuyla İstanbul Müzik Festivali ve Tekfen Vakfı ortak siparişi olan Hasan Uçarsu'nun yeni eseri "Toprak Sever İnsanları Birer Birer"in dünya prömiyeri ise 8 Haziran'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Hoffman Vakfı Başkanı Andre Hoffman'ın desteğiyle Wigmore Hall ortak siparişi, Pereis Vasks'ın bestelediği "Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6", Artemis Quartet'in virtüöz yorumuyla 17 Haziran'da Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi'nde Türkiye prömiyerini yapacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Thomas Hampson ve Michael Schade solistliğinde Mahler'in "Veda Üçlemesi" olarak kabul edilen senfonilerinden Toprağın Şarkısı ile festivale konuk olacak. Toprağın Şarkısı, 23 Haziran'da, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 25 Haziran'da yapılacak kapanış konserinde, Vikingur Ólafsson ve şef Elim Chan yönetimindeki Berlin Konzerthaus Orkestrası sahne alacak.

Etkinlikler, Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi, Saint Esprit Katedrali, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Süreyya Operası, Zorlu PSM, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Feriye, Yıldız Parkı'nda gerçekleştirilecek.

ECA Presdöküm Sanayii AŞ sponsorluğunda gerçekleşecek etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi tarafından da destekleniyor.