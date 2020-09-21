İstanbul Müzik Festivali Orkestrası, Cem Mansur yönetiminde konser verecek - Son Dakika

İstanbul Müzik Festivali Orkestrası, Cem Mansur yönetiminde konser verecek

"48. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında kurulan Festival Orkestrası ile Cem Mansur aynı sahneyi paylaşacak.

İstanbul Müzik Festivali Orkestrası, Cem Mansur yönetiminde konser verecek, System.String[]

"48. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında kurulan Festival Orkestrası ile Cem Mansur aynı sahneyi paylaşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festivalin 48. yılına özel kurulan Festival Orkestrası, yarın akşam ilk kez müzikseverlerle buluşacak. Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla "online.iksv.org/muzik" adresinde çevrim içi olarak yayımlanacak.

Cem Mansur yönetimindeki orkestra, Jean Sibelius'un "Andante festivo" ve "Romans Do Majör, op. 42", Arvo Part'ın "Fratres", Astor Piazzolla'nın "Melodi La minör", Joaquin Turina'nın "La oracion del torero" ve Giacomo Puccini'nin "Krizantem" eserlerini yorumlayacak.

Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde çekimleri yapılan konser 45 dakika boyunca müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak.

Beethoven'ın Aydınlık Dünyası" temasıyla gerçekleşen festival konserlerinin tümüne festivalin dijital platformu üzerinden bir ay süresince erişmek mümkün olacak.

Müzik Festivali, Cem Mansur, İstanbul, Konser, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 21:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Müzik Festivali Orkestrası, Cem Mansur yönetiminde konser verecek - Son Dakika

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