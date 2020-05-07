İstanbul narkotik polisi iki ilde 70 kilo uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ilde düzenlediği operasyonla Bulgaristan sınırında uyuşturucu madde teslim alan zehir tacirlerini yakaladı. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, piyasa değeri 4 milyon 500 bin TL olan farklı çeşitlerde yaklaşık 70 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul ve Kırklareli'de 15 gün içerisinde 6 farklı operasyon düzenledi. Şehirlerarası yolculuk kısıtlamasının sürdüğü günlerde uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı bilgisine ulaşan polis, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin Edirne'nin Bulgaristan sınırından teslim aldığı 22 kilogram marihuana, Kırklareli'nin Vize ilçesinde ele geçirildi. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Sultangazi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 37 kilogram esrar, 11 kilogram metamfetamin, 5 kilogram eroin, 500 gram bonzai, 250 gram kokain, 270 adet ecstasy, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu maddelerin çoğaltılmasında kullanılan madde ele geçirildi.

Operasyonlarda 19'ü Türk, 1'i yabancı uyruklu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 15'i tutuklandı.

(İHA)